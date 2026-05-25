Soirées musicales et familiales Église Saint-Guénolé place du Garnal Batz-sur-Mer

Batz-sur-Mer

Soirées musicales et familiales Église Saint-Guénolé

place du Garnal Eglise Saint-Guénolé Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 21:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03

Pour sa 53ème saison, la paroisse Saint-Yves de la Côte Sauvage organise tous les jeudis de l’été, en l’église Saint-Guénolé, de beaux concerts familiaux mettant la musique classique à l’honneur.

Entrée libre, collecte au profit des artistes

Juillet

JEUDI 2 Ensemble vocal Euterpia et choeur Camerata de la Baule 50 choristes et une pianiste. Chef de choeurs Yves Parmentier

JEUDI 9 Orgue et trompette avec Simon Chevalier et Pascal Douay

JEUDI 16 Concert spécial dans le cadre des Rencontres Musicales de la Baule et du Pays Blanc

JEUDI 23 Les PolySoNantes 3 chanteuses lyriques a capella Anne-Claire Couchourel, Nathalie Fabre et Nelly Pichot-Badeaud

JEUDI 30 Cuivres à l’opéra les chanteuses Anne-Claire Couchourel et Chloé Jacob, accompagnées du sextuor Brassissim’O.

Août

JEUDI 6 Violon et violoncelle Marie-Astrid Hulot et Jean-Baptiste Maizières

JEUDI 13 Le piano Symphonique Grégoire et Jacques Humbert

JEUDI 20 Trop Per Vari Kervarec Orgue, Bombarde, biniou Koz et cantiques bretons avec Brieux Colléter, Tony Dudognon et Per-Vari Kervarec

JEUDI 27 Orgue et Trompette Philippe Bataille et Arnaud Juchaud.

Septembre

JEUDI 3 – L’ensemble Trobairitz pour Rivages Méditerrannées Opus II . Ingrid Blasco vielle à roue, lecture. Alice Khayati chant, flûtes, percussions. Nathalie Le Gaouyat viole de Gambe, Mathias Mantello percussions, chant. .

place du Garnal Eglise Saint-Guénolé Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 85 52 marieannick.nicol@yahoo.fr

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L’événement Soirées musicales et familiales Église Saint-Guénolé Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44