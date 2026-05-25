Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirées musicales et familiales Église Saint-Guénolé place du Garnal Batz-sur-Mer

Soirées musicales et familiales Église Saint-Guénolé place du Garnal Batz-sur-Mer jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : place du Garnal

Adresse : Eglise Saint-Guénolé

Ville : 44740 Batz-sur-Mer

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Batz-sur-Mer

Soirées musicales et familiales Église Saint-Guénolé

place du Garnal Eglise Saint-Guénolé Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 21:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03

Pour sa 53ème saison, la paroisse Saint-Yves de la Côte Sauvage organise tous les jeudis de l’été, en l’église Saint-Guénolé, de beaux concerts familiaux mettant la musique classique à l’honneur.

Entrée libre, collecte au profit des artistes

Juillet
JEUDI 2 Ensemble vocal Euterpia et choeur Camerata de la Baule 50 choristes et une pianiste. Chef de choeurs Yves Parmentier
JEUDI 9 Orgue et trompette avec Simon Chevalier et Pascal Douay
JEUDI 16 Concert spécial dans le cadre des Rencontres Musicales de la Baule et du Pays Blanc 
JEUDI 23 Les PolySoNantes 3 chanteuses lyriques a capella   Anne-Claire Couchourel, Nathalie Fabre et Nelly Pichot-Badeaud
JEUDI 30 Cuivres à l’opéra les chanteuses Anne-Claire Couchourel et Chloé Jacob, accompagnées du sextuor Brassissim’O. 

Août
JEUDI 6 Violon et violoncelle Marie-Astrid Hulot et Jean-Baptiste Maizières
JEUDI 13 Le piano Symphonique Grégoire et Jacques Humbert
JEUDI 20 Trop Per Vari Kervarec Orgue, Bombarde, biniou Koz et cantiques bretons avec Brieux Colléter, Tony Dudognon et Per-Vari Kervarec
JEUDI 27 Orgue et Trompette Philippe Bataille et Arnaud Juchaud. 

Septembre
JEUDI 3 –  L’ensemble Trobairitz pour Rivages Méditerrannées Opus II . Ingrid Blasco vielle à roue, lecture. Alice Khayati chant, flûtes, percussions. Nathalie Le Gaouyat viole de Gambe, Mathias Mantello percussions, chant.    .

place du Garnal Eglise Saint-Guénolé Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 85 52  marieannick.nicol@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirées musicales et familiales Église Saint-Guénolé Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44

À voir aussi à Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique)