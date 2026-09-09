Exposition Claques et déclics Maison du Tourisme de Lambesc Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

Exposition Claques et déclics

Du 25/09 au 22/10/2026 du lundi au samedi.

Aux horaires d’ouverture de la Maison du Tourisme. Maison du Tourisme de Lambesc 2 Avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-25

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-09-25

Déambuler au fil de son regard c’est prendre un risque, celui de se voir transpercer par un flot ineffable de sensations brutes, comme une étincelle qui s’introduirait par les fenêtres de nos yeux et électriserait le corps tout entier.

Ce sont ces électrochocs visuels, ces claques qui ont amené Franck ROUSSEL à vouloir en saisir des bribes, des traces, forcément limitées, cadrées, objets de déclics en échos aux chocs qu’ils ont déclenchés.

La beauté est subjective, elle est un sujet à partager.





Vernissage le vendredi 25 juillet à 19h. .

Maison du Tourisme de Lambesc 2 Avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

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English :

To wander through the lens of one’s gaze is to take a risk—the risk of being pierced by an indescribable flood of raw sensations, like a spark that enters through the windows of our eyes and electrifies our entire body.

L’événement Exposition Claques et déclics Lambesc a été mis à jour le 2026-08-11 par Maison du Tourisme de Lambesc