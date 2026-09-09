Exposition Claques et déclics Maison du Tourisme de Lambesc Lambesc
vendredi 25 septembre 2026 · Maison du Tourisme de Lambesc · Lambesc
Informations pratiques
Lambesc
Exposition Claques et déclics
Du 25/09 au 22/10/2026 du lundi au samedi.
Aux horaires d’ouverture de la Maison du Tourisme. Maison du Tourisme de Lambesc 2 Avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-25
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-09-25
Déambuler au fil de son regard c’est prendre un risque, celui de se voir transpercer par un flot ineffable de sensations brutes, comme une étincelle qui s’introduirait par les fenêtres de nos yeux et électriserait le corps tout entier.
Ce sont ces électrochocs visuels, ces claques qui ont amené Franck ROUSSEL à vouloir en saisir des bribes, des traces, forcément limitées, cadrées, objets de déclics en échos aux chocs qu’ils ont déclenchés.
La beauté est subjective, elle est un sujet à partager.
Vernissage le vendredi 25 juillet à 19h. .
Maison du Tourisme de Lambesc 2 Avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To wander through the lens of one’s gaze is to take a risk—the risk of being pierced by an indescribable flood of raw sensations, like a spark that enters through the windows of our eyes and electrifies our entire body.
L’événement Exposition Claques et déclics Lambesc a été mis à jour le 2026-08-11 par Maison du Tourisme de Lambesc
À voir aussi à Lambesc (Bouches-du-Rhône)
- Portes ouvertes de l’Ecole de Musique Municipale Espace Beaudoux Lambesc 9 septembre 2026
- Repas de début d’année des Retraités de Bertoglio avenue de Verdun Lambesc 10 septembre 2026
- Braderie de la Médiathèque Médiathèque Lambesc 12 septembre 2026
- Vins et coquillages au Château de Calavon Château de Calavon Lambesc 12 septembre 2026
- Les Histoires du mercredi Médiathèque Lambesc 16 septembre 2026