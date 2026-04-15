Exposition Clare Langan | Earthbound, Centre Culturel Irlandais, Paris

Exposition Clare Langan | Earthbound Samedi 23 mai, 20h00 Centre Culturel Irlandais Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le CCI est très heureux d’exposer la nouvelle œuvre cinématographique multi-écrans, Earthbound, de Clare Langan.

Présentée comme une méditation sur la mémoire, l’extinction et l’empreinte de la présence humaine, cette installation visuellement saisissante se déroule dans un monde transformé par les conséquences d’une future période glaciaire et ce qui se réveille à mesure que la glace recule. Alors que le pergélisol fond, une silhouette solitaire émerge des profondeurs d’un glacier à la recherche de vie et découvre les vestiges d’un monde disparu, des animaux fossilisés, des insectes et des fragments de débris humains. Filmé en collaboration avec Robbie Ryan, directeur de photographie renommé (Pauvres Créatures et La Favorite de Yorgos Lanthimos), cette œuvre immersive offre une vision opportune de la relation fragile entre humanité et monde naturel à l’ère de la crise climatique et de l’extinction massive.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des Irlandais 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.centreculturelirlandais.com https://twitter.com/cc_irlandais;https://www.instagram.com/centreculturelirlandais/;http://www.facebook.com/ccirlandais Situé dans le bâtiment historique du Collège des Irlandais, en plein cœur du quartier Latin, le Centre Culturel Irlandais a pour mission de représenter et promouvoir la culture irlandaise en France. Le Centre présente les œuvres d’artistes irlandais contemporains, soutient les relations franco-irlandaises et leur riche héritage, et accueille une communauté de résidents vibrante et créative.

© Centre Culturel Irlandais #Atelier d’artiste

Visite libre de l’exposition immersive « Earthbound » de Clare Langan

© 2026 « Ice Cave » Clare Langan / CCI