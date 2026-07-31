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Exposition : Claudine Doury – Amour, une odyssée sibérienne Galerie de l’Illet – La Confluence Betton

vendredi 4 décembre 2026 · Galerie de l'Illet - La Confluence · Betton

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Lieu
Galerie de l'Illet - La Confluence
Adresse
Place Charles-de Gaulle - 35830 Betton
Ville
Betton

Exposition : Claudine Doury – Amour, une odyssée sibérienne Galerie de l’Illet – La Confluence Betton 4 décembre 2026 – 7 mars 2027

Vingt après un voyage en Sibérie extrême-orientale, Claudine Doury retourne dans la région pour retrouver les familles nanaïs, oultches et nivkhes qu’elle avait rencontrées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-04T16:00:00.000+01:00
Fin : 2027-03-07T18:00:00.000+01:00

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Galerie de l’Illet – La Confluence Place Charles-de Gaulle – 35830 Betton Betton


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