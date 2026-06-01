Exposition Colette Ravier & The Red Swan couleur, mode et décorations Kaysersberg Vignoble mardi 30 juin 2026.

Kaysersberg Vignoble

Exposition Colette Ravier & The Red Swan couleur, mode et décorations

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-30 10:30:00

fin : 2026-07-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Lors de cette exposition Colette Ravier et The Red Swan exposent leur magnifique créations textiles: vêtements, lampes et coussins issus de magnifiques kimonos anciens.

Colette Ravier et The Red Swan , deux créatrices textiles ,éprises de couleurs et de belles matières vous proposent leur univers de mode et de décoration.

Vous pourrez essayer des vêtements d’été au coloris vitaminés, des robes de soirée ainsi que de cocktail habillés, conjuguer des lampes et des coussins issus de magnifiques kimonos anciens en soie japonaise d’exception. Ce sont des pièces uniques.

Nous vous accueillerons dans une ambiance intime et chaleureuse propice aux conseils et aux échanges. 0 .

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 48 99 10 13 colette.ravier@gmail.com

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English :

In this exhibition, Colette Ravier and The Red Swan showcase their magnificent textile creations: garments, lamps and cushions made from magnificent antique kimonos.

L’événement Exposition Colette Ravier & The Red Swan couleur, mode et décorations Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg