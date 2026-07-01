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Exposition Collage et papeteries poétiques Barfleur

lundi 20 juillet 2026 · Barfleur

Exposition Collage et papeteries poétiques Barfleur

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
23 rue Varengue
Ville
50760 Barfleur
Département
Manche
Tarif

Barfleur

Exposition Collage et papeteries poétiques

23 rue Varengue Barfleur Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :
2026-07-20

Exposition de Collage et de Papeteries poétiques de Véronique LE BOUCHER ainsi que de Céramiques de Catherine MARIE à L’ATELIER GALERIE de BARFLEUR.   .

23 rue Varengue Barfleur 50760 Manche Normandie +33 2 33 44 31 56  cathmarie5@orange.fr

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English : Exposition Collage et papeteries poétiques

L’événement Exposition Collage et papeteries poétiques Barfleur a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Cotentin Le Val de Saire

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