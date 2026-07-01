Informations pratiques

Barfleur

Exposition Collage et papeteries poétiques

23 rue Varengue Barfleur Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Exposition de Collage et de Papeteries poétiques de Véronique LE BOUCHER ainsi que de Céramiques de Catherine MARIE à L’ATELIER GALERIE de BARFLEUR. .

23 rue Varengue Barfleur 50760 Manche Normandie +33 2 33 44 31 56 cathmarie5@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Collage et papeteries poétiques

L’événement Exposition Collage et papeteries poétiques Barfleur a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Cotentin Le Val de Saire