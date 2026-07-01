Exposition Collage et papeteries poétiques Barfleur
lundi 20 juillet 2026 · Barfleur
Informations pratiques
Barfleur
Exposition Collage et papeteries poétiques
23 rue Varengue Barfleur Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Exposition de Collage et de Papeteries poétiques de Véronique LE BOUCHER ainsi que de Céramiques de Catherine MARIE à L’ATELIER GALERIE de BARFLEUR. .
23 rue Varengue Barfleur 50760 Manche Normandie +33 2 33 44 31 56 cathmarie5@orange.fr
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English : Exposition Collage et papeteries poétiques
L’événement Exposition Collage et papeteries poétiques Barfleur a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Cotentin Le Val de Saire
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