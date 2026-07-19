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AGENDA · Barfleur

Exposition quatre créateurs Salle Polyvalente Barfleur

lundi 20 juillet 2026 · Salle Polyvalente · Barfleur

Exposition quatre créateurs Salle Polyvalente Barfleur

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle Polyvalente
Adresse
Rue des Écoles
Ville
50760 Barfleur
Département
Manche
Tarif

Barfleur

Exposition quatre créateurs

Salle Polyvalente Rue des Écoles Barfleur Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-20

Barfleur accueille une exposition réunissant quatre créateurs passionnés, chacun exprimant son savoir-faire à travers un univers artistique unique.

Quatre artistes, quatre univers, une même passion pour la création. Laissez-vous porter par un voyage entre couleurs, matières et savoir-faire, au fil des œuvres de Patrick Mazeau (aquarelles), Sylvie Colin (créations de sacs), Roselyne Hellé (tournage sur bois) et Nicole Van Dorsselaere (bijoux en perles de cristal).

Une belle occasion de découvrir des créations originales, d’apprécier des savoir-faire variés et de rencontrer les artistes.   .

Salle Polyvalente Rue des Écoles Barfleur 50760 Manche Normandie +33 6 79 35 24 42  vandorsselaere@wanadoo.fr

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English : Exposition quatre créateurs

L’événement Exposition quatre créateurs Barfleur a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Cotentin Le Val de Saire

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