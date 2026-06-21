Le Pouliguen

Exposition Collection Cousin Le tissage d’une passion

35 avenue François Bougouin Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-30 18:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26

Plongez dans l’univers singulier de la Collection Cousin, où chaque œuvre raconte une histoire de passion, de regards et de rencontres artistiques. À travers cette exposition, se dévoile un véritable fil conducteur celui d’un collectionneur animé par le goût du partage et la curiosité esthétique.

Au fil des pièces réunies, peintures, œuvres graphiques ou encore créations contemporaines dialoguent entre elles, composant un parcours sensible et immersif. Cette sélection met en lumière la diversité des inspirations et des techniques, tout en révélant la cohérence profonde d’une collection patiemment tissée au fil du temps.

“Le tissage d’une passion” évoque ainsi ce lien invisible entre les œuvres, mais aussi la relation intime qui unit le collectionneur aux artistes. Chaque acquisition devient alors un fragment d’histoire, une émotion capturée, une trace de moments vécus et choisis.

Cette exposition invite le visiteur à ralentir, à observer et à ressentir. Elle propose une expérience à la fois esthétique et humaine, où l’art devient un vecteur de transmission, de dialogue et d’émotion. .

35 avenue François Bougouin Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 53 08 musee.boesch@mairie-labaule.fr

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L’événement Exposition Collection Cousin Le tissage d’une passion Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44