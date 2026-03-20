Vide atelier petit déballage d’arts créatifs Salle Marcel Baudry Le Pouliguen

Vide atelier petit déballage d’arts créatifs Salle Marcel Baudry Le Pouliguen lundi 22 juin 2026.

Vide atelier petit déballage d’arts créatifs

Salle Marcel Baudry 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 10:00:00
fin : 2026-06-23 18:00:00

Date(s) :
2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05

30 exposants peintres, sculpteurs, aquarellistes et artisans créateurs seront présents.   .

Salle Marcel Baudry 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 58 02 43 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide atelier petit déballage d’arts créatifs Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44

Prochains événements à Le Pouliguen