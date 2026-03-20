Vide atelier petit déballage d’arts créatifs Salle Marcel Baudry Le Pouliguen

Vide atelier petit déballage d’arts créatifs

Salle Marcel Baudry 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 10:00:00

fin : 2026-06-23 18:00:00

Date(s) :

2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05

30 exposants peintres, sculpteurs, aquarellistes et artisans créateurs seront présents. .

Salle Marcel Baudry 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 58 02 43

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L’événement Vide atelier petit déballage d’arts créatifs Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44