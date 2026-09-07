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[Exposition] Collections d’appareils photo et photographies d’Auterive, Mairie d’Auterive, Auterive

samedi 19 septembre 2026 · Mairie d'Auterive · Auterive

[Exposition] Collections d’appareils photo et photographies d’Auterive, Mairie d’Auterive, Auterive

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie d'Auterive
Adresse
Place du 11 novembre 31190 Auterive
Ville
31190 Auterive
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

[Exposition] Collections d’appareils photo et photographies d’Auterive 19 et 20 septembre Mairie d’Auterive Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:01:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:01:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

Présentation de collections personnelles d’appareils photo et Expositions de vues d’Auterive.
Expositions : « Auterive Hier / Aujourd’hui » ; « Auterive vue par les agents » ; « patrimoine auterivain ». Collection d’appareils photo des années 1900 (à soufflet) à 1980/1990.
Présentation de collections personnelles d’appareils photo et Expositions de vues d’Auterive.
Exposition visible toute la journée en continu.
Contact :
culturel@auterive-ville.fr

Mairie d’Auterive Place du 11 novembre 31190 Auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:culturel@auterive-ville.fr »}]
Présentation de collections personnelles d’appareils photo et Expositions de vues d’Auterive.

©droitsreserves

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