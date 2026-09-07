[Exposition] Collections d’appareils photo et photographies d’Auterive, Mairie d’Auterive, Auterive

Informations pratiques

[Exposition] Collections d’appareils photo et photographies d’Auterive 19 et 20 septembre Mairie d’Auterive Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:01:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:01:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

Présentation de collections personnelles d’appareils photo et Expositions de vues d’Auterive.

Expositions : « Auterive Hier / Aujourd’hui » ; « Auterive vue par les agents » ; « patrimoine auterivain ». Collection d’appareils photo des années 1900 (à soufflet) à 1980/1990.

Présentation de collections personnelles d’appareils photo et Expositions de vues d’Auterive.

Exposition visible toute la journée en continu.

Contact :

culturel@auterive-ville.fr

Mairie d’Auterive Place du 11 novembre 31190 Auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:culturel@auterive-ville.fr »}]

Présentation de collections personnelles d’appareils photo et Expositions de vues d’Auterive.

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