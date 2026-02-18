Exposition collective Amateur ? MJC Lillebonne Nancy

Nancy

Exposition collective Amateur ?

MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 14:00:00

fin : 2026-05-16 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

L’exposition Amateur ? interroge la place de la pratique amateur en photographie, loin des idées reçues qui l’opposeraient à une démarche professionnelle. Elle met en lumière une approche libre, expérimentale et engagée, où le geste, le désir et l’attention occupent une place centrale.

À travers les travaux de Simon Meoni, Bérengère Kintzinger, Sariaka, Angèle Thirion, Jean Gibaja, Xander Bare, Jean-Michel Poiret, Gris ciel, Saul Parison et Sébastien Bessot, l’exposition propose une réflexion sur les différentes manières d’habiter la photographie et de produire des images aujourd’hui.

Conçue à partir des pratiques développées au sein du laboratoire photo de la MJC Lillebonne, elle invite à porter un regard renouvelé sur les enjeux artistiques et culturels liés à la création amateur.Tout public

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MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 18 71 75 85

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English :

The Amateur? exhibition explores the place of amateur photography, far from the preconceived ideas that would pit it against a professional approach. It highlights a free, experimental and committed approach, in which gesture, desire and attention take center stage.

Through the work of Simon Meoni, Bérengère Kintzinger, Sariaka, Angèle Thirion, Jean Gibaja, Xander Bare, Jean-Michel Poiret, Gris ciel, Saul Parison and Sébastien Bessot, the exhibition offers a reflection on the different ways of inhabiting photography and producing images today.

Based on the practices developed within the MJC Lillebonne photo lab, it invites us to take a fresh look at the artistic and cultural issues surrounding amateur creation.

L’événement Exposition collective Amateur ? Nancy a été mis à jour le 2026-04-15 par DESTINATION NANCY