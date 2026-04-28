Exposition collective au Tympan Le Bourg Goujounac
Exposition collective au Tympan Le Bourg Goujounac samedi 2 mai 2026.
Goujounac
Exposition collective au Tympan
Le Bourg Café associatif Le Tympan Goujounac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-02
Le café associatif Le Tympan vous propose une nouvelle exposition pour le mois de Mai
Le café associatif Le Tympan vous propose une nouvelle exposition pour le mois de Mai. Venez découvrir les oeuvres de Katia Weyher, Philippe Pons, Darina Raskova et Sha.
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Le Bourg Café associatif Le Tympan Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 70 00 81 18
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English :
The café associatif Le Tympan offers a new exhibition for the month of May
L’événement Exposition collective au Tympan Goujounac a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Gourdon