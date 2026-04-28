Exposition collective au Tympan Le Bourg Goujounac

Goujounac

Exposition collective au Tympan

Le Bourg Café associatif Le Tympan Goujounac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-02

Le café associatif Le Tympan vous propose une nouvelle exposition pour le mois de Mai

Le café associatif Le Tympan vous propose une nouvelle exposition pour le mois de Mai. Venez découvrir les oeuvres de Katia Weyher, Philippe Pons, Darina Raskova et Sha.

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Le Bourg Café associatif Le Tympan Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 70 00 81 18

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English :

The café associatif Le Tympan offers a new exhibition for the month of May

L’événement Exposition collective au Tympan Goujounac a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Gourdon