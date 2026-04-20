Exposition collective de l’Atelier du Thabor Orangerie du Thabor Rennes
Exposition collective de l’Atelier du Thabor Orangerie du Thabor Rennes lundi 4 mai 2026.
Exposition collective de l’Atelier du Thabor Orangerie du Thabor Rennes 4 – 10 mai Ille-et-Vilaine
Entrée libre
L’Atelier du Thabor présente les travaux de ses ateliers Aquarelle, Illustration, Peinture, Gravure et Jeunes du 4 au 10 mai 2026 à l’Orangerie Ouest, dans le jardin du Thabor. Entrée libre.
L’Atelier du Thabor présente les travaux de ses adhérents des ateliers Aquarelle, Illustration, Peinture, Gravure et Jeunes du 4 au 10 mai 2026 à l’Orangerie Ouest, dans le jardin du Thabor.
Aux murs seront exposés dessins et peintures des ateliers dirigés par les artistes Danielle Delgrange, Boris Foscolo et Chunyu Wang. Ainsi que des gravures réalisées en collectif pour l’occasion sous la direction de l’animatrice Morgane Ruhlmann. Les travaux des ateliers Jeunes (7-17ans), animés par Florence Bourges, seront également mis à l’honneur.
Vernissage le samedi 9 mai à 12h30.
Du lundi 4 au dimanche 10 mai 2026, Orangerie du Thabor, 4, rue de la Palestine, Rennes.
Entrée libre.
[https://www.atelierduthabor.fr](https://www.atelierduthabor.fr)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-04T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-10T18:00:00.000+02:00
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02 99 63 73 97
Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
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