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Exposition collective de Michel Tual et Ahn Young-Mok Galerie TrES Nantes

vendredi 11 septembre 2026 · Galerie TrES · Nantes

Exposition collective de Michel Tual et Ahn Young-Mok Galerie TrES Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Galerie TrES
Adresse
3 Rue Bossuet
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-11 14:00 – 19:00
Gratuit : oui Entrée libre Tout public 

Michel Tual, peintre reporter, aime à travailler sur le vif du sujet avant de finaliser ses toiles dans son atelier. « La nature est pleine de ressources et de sensations, y ajouter son regard de peintre c’est vivre au rythme de ses clartés et vibrer à la profondeur de l’espace qu’elle nous procure. »« Empruntons cet itinéraire de grand vent et découvrons ces terres d’estuaire où le peintre aime nous entraîner…», André Péron.Né en 1923 à Jecheon, dans la province de Chungcheong du Nord, mort à Séoul en 2012, Ahn Young-Mok, pionnier de l’art abstrait en Corée, devint un grand maître du paysage « figuratif » (gu sang hoi hoa), fidèle à son dicton : « L’abstraction habite la figuration, la figuration habite l’abstraction. » Il créa une cartographie, une topologie, une profondeur de champ uniques en leur genre, de sites et d’esprits des lieux de Corée, des chaînes de monts (mont Baekhdu) au simple sanctuaire, parcourant floraisons, forêts, marines. Portait ses lourds chevalets, expérimentait sur site quels que soient le temps, le terrain, le danger, ses libres « voisinages chromatiques » : roses, violets, bleus, jaunes, blancs en neiges légères ou précipices abyssaux, mauves – à la galerie Romanet où il exposait, on parla de « fauvisme coréen ».Exposition visible du 10 au 26 septembre 2026, du mardi au samedi de 14h à 19hVernissage le jeudi 10 septembre à partir de 18h

Galerie TrES Centre-ville Nantes 44000
09 83 24 79 32 http://galerietres.com 09 83 24 79 32 http://www.galerietres.com


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