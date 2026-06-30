UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Exposition collective estivale à la Galerie Laute Galerie Laute , Rennes (35) Rennes

mardi 30 juin 2026 · Galerie Laute , Rennes (35) · Rennes

Exposition collective estivale à la Galerie Laute Galerie Laute , Rennes (35) Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 30 juin 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Lieu
Galerie Laute , Rennes (35)
Adresse
16 rue de Bertrand
Ville
Rennes

Exposition collective estivale à la Galerie Laute Galerie Laute , Rennes (35) Rennes 30 juin – 29 août

Exposition collective estivale à la Galerie Laute

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-30T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-29T19:00:00.000+02:00

1
 

Galerie Laute , Rennes (35) 16 rue de Bertrand Rennes


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes