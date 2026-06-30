AGENDA · Rennes
Exposition collective estivale à la Galerie Laute Galerie Laute , Rennes (35) Rennes
mardi 30 juin 2026 · Galerie Laute , Rennes (35) · Rennes
Informations pratiques
Exposition collective estivale à la Galerie Laute Galerie Laute , Rennes (35) Rennes 30 juin – 29 août
Exposition collective estivale à la Galerie Laute
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-30T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-29T19:00:00.000+02:00
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Galerie Laute , Rennes (35) 16 rue de Bertrand Rennes
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