Le Conquet

Exposition collective

Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 10:30:00

fin : 2026-08-30 12:30:00

Date(s) :

2026-08-17

Catherine Cloup utilise diverses techniques gravures à l’eau forte, taille d’épargne et linogravure ; sculptures en terre cuite, en métal de récupération, etc. avec des thèmes très souvent marins ou locaux, figuratifs ou non.

Léo Barbotin est designer d’objets et photographe. En 2024, il a développé un projet avec la ville du Conquet, y utilisant les outils du design pour mettre en valeur l’identité patrimoniale de la cité !

Bilzig est une police de caractères conçue par Jeanne Saliou pour répondre aux besoins typographiques du breton, du gallo et du français. Elle intègre les mutations consonantiques du breton et les enjeux de l’écriture inclusive.

L’exposition présente le processus de création recherches, livrets spécimens, kakémonos et affiches. .

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04

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English : Exposition collective

L’événement Exposition collective Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE