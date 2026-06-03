EXPOSITION COMMENTÉE IMAGINAIRES INDOMPTÉS Bédarieux
EXPOSITION COMMENTÉE IMAGINAIRES INDOMPTÉS Bédarieux mercredi 3 juin 2026.
Bédarieux
EXPOSITION COMMENTÉE IMAGINAIRES INDOMPTÉS
1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-10 2026-07-03 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
RDV au Musée numérique pour apprécier Imaginaires indomptés à travers une visite commentée.
Venez découvrir notre nouvelle exposition, qui met à l’honneur l’art naïf et l’art brut.
Visites libres tous les mercredis et jeudis de 15h à 20h (sauf 8 et 9 07) et tous les vendredis de 15h à 18h (sauf le 10/07)
RDV au Musée numérique pour apprécier Imaginaires indomptés à travers une visite commentée.
Venez découvrir notre nouvelle exposition, qui met à l’honneur l’art naïf et l’art brut.
De nombreuses créations singulières et étonnantes, réalisées par des artistes profondément inspirés vous y attendent.
Visites libres tous les mercredis et jeudis de 15h à 20h (sauf 8 et 9 07) et tous les vendredis de 15h à 18h (sauf le 10/07) .
1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20
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English :
Join us at the Digital Museum for a guided tour of “Untamed Imaginations.”
Come discover our new exhibition, which showcases naive art and art brut.
Self-guided tours every Wednesday and Thursday from 3:00 PM to 8:00 PM (except July 8 and 9) and every Friday from 3:00 PM to 6:00 PM (except July 10)
L’événement EXPOSITION COMMENTÉE IMAGINAIRES INDOMPTÉS Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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