Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

EXPOSITION COMMENTÉE IMAGINAIRES INDOMPTÉS Bédarieux

EXPOSITION COMMENTÉE IMAGINAIRES INDOMPTÉS Bédarieux mercredi 3 juin 2026.

Adresse : 1 Avenue Abbé Tarroux

Ville : 34600 Bédarieux

Département : Hérault

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Tarif :

Bédarieux

EXPOSITION COMMENTÉE IMAGINAIRES INDOMPTÉS

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-06-03 2026-06-10 2026-07-03 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

RDV au Musée numérique pour apprécier Imaginaires indomptés à travers une visite commentée.
Venez découvrir notre nouvelle exposition, qui met à l’honneur l’art naïf et l’art brut.
Visites libres tous les mercredis et jeudis de 15h à 20h (sauf 8 et 9 07) et tous les vendredis de 15h à 18h (sauf le 10/07)
RDV au Musée numérique pour apprécier Imaginaires indomptés à travers une visite commentée.
Venez découvrir notre nouvelle exposition, qui met à l’honneur l’art naïf et l’art brut.
De nombreuses créations singulières et étonnantes, réalisées par des artistes profondément inspirés vous y attendent.
Visites libres tous les mercredis et jeudis de 15h à 20h (sauf 8 et 9 07) et tous les vendredis de 15h à 18h (sauf le 10/07)   .

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at the Digital Museum for a guided tour of “Untamed Imaginations.”
Come discover our new exhibition, which showcases naive art and art brut.
Self-guided tours every Wednesday and Thursday from 3:00 PM to 8:00 PM (except July 8 and 9) and every Friday from 3:00 PM to 6:00 PM (except July 10)

L’événement EXPOSITION COMMENTÉE IMAGINAIRES INDOMPTÉS Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

À voir aussi à Bédarieux (Hérault)