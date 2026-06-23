Exposition Concarneau
Exposition Concarneau lundi 20 juillet 2026.
Concarneau
Exposition
Chapelle Saint Fiacre Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:30:00
fin : 2026-07-26 12:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Exposition d’illustrations naturalistes sur livres anciens à la chapelle St Fiacre au Cabellou .
Chapelle Saint Fiacre Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 07 78 91 51
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English :
L’événement Exposition Concarneau a été mis à jour le 2026-06-23 par OTC CCA
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