Concarneau

Exposition

Chapelle Saint Fiacre Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:30:00

fin : 2026-07-26 12:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Exposition d’illustrations naturalistes sur livres anciens à la chapelle St Fiacre au Cabellou .

Chapelle Saint Fiacre Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 07 78 91 51

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English :

L’événement Exposition Concarneau a été mis à jour le 2026-06-23 par OTC CCA