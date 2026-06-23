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Exposition Concarneau

Exposition Concarneau lundi 20 juillet 2026.

Adresse
Chapelle Saint Fiacre
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère
Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif

Concarneau

Exposition

Chapelle Saint Fiacre Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:30:00
fin : 2026-07-26 12:00:00

Date(s) :
2026-07-20

Exposition d’illustrations naturalistes sur livres anciens à la chapelle St Fiacre au Cabellou   .

Chapelle Saint Fiacre Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 07 78 91 51 

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English :

L’événement Exposition Concarneau a été mis à jour le 2026-06-23 par OTC CCA

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