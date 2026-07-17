Stages d’aquarelle, La Balise, Concarneau

Informations pratiques

Stages d’aquarelle 27 – 31 juillet La Balise Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-27T10:00:00+02:00 – 2026-07-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-31T10:00:00+02:00 – 2026-07-31T12:00:00+02:00

**Semaine sur le thème de l’aquarelle, de 10h à 12h**

Chaque matinée est indépendante et permet de réaliser différents sujets à l’aquarelle

– lundi 27 : Les fleurs. Peindre des fleurs de manière réaliste, détaillée.

– mardi 28 : Croquis de personnages. S’entrainer à peindre des personnages, pour plus facilement les intégrer à vos réalisations.

– mercredi 29 : Les bâtiments et facades. Dessiner des constructions sans s’embêter avec la perspective et les rendre réalistes.

– jeudi 30 : Paysages marins. Travailler l’écume, la mer, les réserves de blanc.

– vendredi 31 : Légumes et fruits du marché. La nature morte de saison, directement du marché.

Accessible à tous les niveaux à partir de 10 ans, débutants bienvenus.

Matériel fourni, mais vous pouvez venir avec le vôtre. Blouse conseillée.

*20€ un stage*

*90 € les cinq stages*

*+ 5€ d’adhésion pour les non adhérents à l’association*

Les inscriptions se font par retour de mail, ou au téléphone. Pour finaliser la réservation, le paiement s’effectue par hello asso, ou en déposant un chèque dans la boite aux lettres à la maison des associations.

Toute inscription vous engage.

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Nous serons au rez de chaussée du bâtiment.

Les bus 1, 2, 3, 4, 6, 943 vous dépose à l’arrêt centre ville close ou Dugesclin, à 5 min à pied. Vous avez aussi le parking payant de la criée à proximité. Ou le parking gratuit du collège des sables blanc.

La Balise 5 rue colonel Moll, concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@concarneau.art »}, {« type »: « phone », « value »: « 0679925110 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ecole-d-art-de-concarneau/evenements/stages-du-27-au-31-juillet-l-aquarelle »}] AVEN

De un à cinq stages pour réaliser des aquarelles