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Exposition conférence Lumières d’ailleurs, ici à Fontaines Fontaines

vendredi 28 août 2026 · Fontaines

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
square Gouffier
Ville
71150 Fontaines
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Fontaines

Exposition conférence Lumières d’ailleurs, ici à Fontaines

square Gouffier Fontaines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28 20:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Exposition et conférence
Photographies de Bernard Plumier et Jules Morot Raquin   .

square Gouffier Fontaines 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 57 31 01  fontaines.patrimoines@gmail.com

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English : Exposition conférence Lumières d’ailleurs, ici à Fontaines

L’événement Exposition conférence Lumières d’ailleurs, ici à Fontaines Fontaines a été mis à jour le 2026-08-11 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I

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