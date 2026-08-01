Informations pratiques

Fontaines

Exposition conférence Lumières d’ailleurs, ici à Fontaines

square Gouffier Fontaines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28 20:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Exposition et conférence

Photographies de Bernard Plumier et Jules Morot Raquin .

square Gouffier Fontaines 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 57 31 01 fontaines.patrimoines@gmail.com

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English : Exposition conférence Lumières d’ailleurs, ici à Fontaines

L’événement Exposition conférence Lumières d’ailleurs, ici à Fontaines Fontaines a été mis à jour le 2026-08-11 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I