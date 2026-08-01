Exposition conférence Lumières d’ailleurs, ici à Fontaines Fontaines
vendredi 28 août 2026 · Fontaines
Informations pratiques
Fontaines
Exposition conférence Lumières d’ailleurs, ici à Fontaines
square Gouffier Fontaines Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28 20:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Exposition et conférence
Photographies de Bernard Plumier et Jules Morot Raquin .
square Gouffier Fontaines 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 57 31 01 fontaines.patrimoines@gmail.com
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English : Exposition conférence Lumières d’ailleurs, ici à Fontaines
L’événement Exposition conférence Lumières d’ailleurs, ici à Fontaines Fontaines a été mis à jour le 2026-08-11 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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