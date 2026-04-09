Convergence 2026 Route de Toucy Fontaines
Convergence 2026 Route de Toucy Fontaines dimanche 30 août 2026.
Fontaines
Convergence 2026
Route de Toucy Place de la salle des fêtes Fontaines Yonne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 06:30:00
fin : 2026-08-30 12:30:00
Date(s) :
2026-08-30
Circuits en ligne ou en boucle de 4,5 km à 20 km accompagné, adapté à tout randonneur capable d’effectuer cette distance.
Apéritif offert à l’arrivée à tous les participants. Repas tiré du sac. Animations à partir de 15 h.
Inscriptions à partir de 6H30 Départ à 7H00 pour la randonnée de 20 km au départ de Parly.
Inscriptions à partir de 8H00 Départ à 8H15 pour la randonnée de 16 km au départ de Villiers-Saint-Benoît.
Inscriptions à partir de 8H30 Départ à 9H00 pour la randonnée de 10,5 km au départ de Fontenoy.
Inscriptions à partir de 8H30 Départ à 9H00pour la randonnée de 10 km au départ de Toucy.
Inscriptions à partir de 8H45 Départ à 9H00 pour la randonnée nordique de 12 km au départ de Levis.
Inscriptions à partir de 9H30 Départ à 9H45 pour la randonnée de 4,5 km au départ de Fontaines.
Inscriptions à partir de 9H30 Départ à 10H00 pour la randonnée de 6,7 km au départ de Fontaines. .
Route de Toucy Place de la salle des fêtes Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 93 18 22 randopoyaude@gmail.com
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English : Convergence 2026
L’événement Convergence 2026 Fontaines a été mis à jour le 2026-04-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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