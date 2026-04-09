Convergence 2026 Route de Toucy Fontaines

Fontaines

Convergence 2026

Route de Toucy Place de la salle des fêtes Fontaines Yonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 06:30:00

fin : 2026-08-30 12:30:00

Date(s) :

2026-08-30

Circuits en ligne ou en boucle de 4,5 km à 20 km accompagné, adapté à tout randonneur capable d’effectuer cette distance.

Apéritif offert à l’arrivée à tous les participants. Repas tiré du sac. Animations à partir de 15 h.

Inscriptions à partir de 6H30 Départ à 7H00 pour la randonnée de 20 km au départ de Parly.

Inscriptions à partir de 8H00 Départ à 8H15 pour la randonnée de 16 km au départ de Villiers-Saint-Benoît.

Inscriptions à partir de 8H30 Départ à 9H00 pour la randonnée de 10,5 km au départ de Fontenoy.

Inscriptions à partir de 8H30 Départ à 9H00pour la randonnée de 10 km au départ de Toucy.

Inscriptions à partir de 8H45 Départ à 9H00 pour la randonnée nordique de 12 km au départ de Levis.

Inscriptions à partir de 9H30 Départ à 9H45 pour la randonnée de 4,5 km au départ de Fontaines.

Inscriptions à partir de 9H30 Départ à 10H00 pour la randonnée de 6,7 km au départ de Fontaines. .

Route de Toucy Place de la salle des fêtes Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 93 18 22 randopoyaude@gmail.com

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English : Convergence 2026

L’événement Convergence 2026 Fontaines a été mis à jour le 2026-04-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !