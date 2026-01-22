Le masque de fer et le mousquetaire ou le secret de Saint Mars Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines

Le masque de fer et le mousquetaire ou le secret de Saint Mars

Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines Yonne

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

2026-06-13 2026-06-14

le Théâtre Diversion

avec Donat Guibert

mise en scène Alain Veniger

Paris 1708. Saint-Mars, ancien mousquetaire et geôlier de la Bastille est interrogé par un jeune journaliste de la Gazette d’Amsterdam , monsieur Linget, qui comme tout le monde, veut connaître le secret du Masque de Fer…

Saint-Mars va d’abord lui raconter sa vie sous forme d’une confession, durant laquelle nous allons revivre toutes ses aventures, jusqu’à découvrir la vérité au sujet de ce prisonnier particulier… .

Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 74 34 20 theatredelatelierbleu@orange.fr

