Le masque de fer et le mousquetaire ou le secret de Saint Mars Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines samedi 13 juin 2026.
Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines Yonne
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
2026-06-13 2026-06-14
le Théâtre Diversion
avec Donat Guibert
mise en scène Alain Veniger
Paris 1708. Saint-Mars, ancien mousquetaire et geôlier de la Bastille est interrogé par un jeune journaliste de la Gazette d’Amsterdam , monsieur Linget, qui comme tout le monde, veut connaître le secret du Masque de Fer…
Saint-Mars va d’abord lui raconter sa vie sous forme d’une confession, durant laquelle nous allons revivre toutes ses aventures, jusqu’à découvrir la vérité au sujet de ce prisonnier particulier… .
Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 74 34 20 theatredelatelierbleu@orange.fr
