Initiation à la sculpture sur pierre, Place de la Mairie Fontaines

Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-07-04 09:30:00
Les bénévoles de Fontaines Patrimoines vous confient un pavé de pierre, vous sculptez la forme de votre choix pendant deux heures et demi, et vous repartez avec votre chef-d’œuvre. sur réservation au 06 78 57 31 01 .
