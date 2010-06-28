Au détour de Fontaines, départ, Fontaines

Au détour de Fontaines 26 – 28 juin départ Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T18:30:00+02:00 – 2026-06-26T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T11:30:00+02:00

Plusieurs animations seront proposées :

Vendredi 26 juin à partir de 19h

Exposition-conférence : Lumières d’ailleurs, ici à Fontaines

Photographies d’astronomie

Nous avons la chance de vivre non seulement dans un magnifique village, au cœur de la belle Bourgogne, mais également sous un ciel nocturne modérément préservé de la pollution lumineuse.

Dans ce ciel, apparemment noir et simplement parsemé d’étoiles, ainsi que d’une légère bande laiteuse en été, se cachent pourtant des merveilles aussi fascinantes qu’impressionnantes.

Ces phénomènes, mêlant beauté majestueuse et extrême violence, ne sont visibles qu’à l’aide d’un télescope, ou mieux encore, d’un télescope associé à un appareil photo ou une caméra.

Samedi 27 juin à 9h

Dimanche 28 juin à 10h

Visite guidée – “Cœur de village”

Organisée par l’association Fontaines Patrimoines

Ce parcours propose de découvrir les multiples visages de Fontaines : ses maisons de pierre, ses inscriptions lapidaires, son prestigieux lavoir Saint-Nicolas, ainsi que bien d’autres surprises.

Samedi 27 juin à 11h

Présentation au public de la nouvelle statue de la Vierge

Installation dans son oratoire.

Samedi 27 juin à 17h

Conférence organisée par le Groupe de Recherche et d’Étude Fontenois

Sur les traces de la chapelle Saint-Nicolas

départ 15 grande rue 71150 fontaines Fontaines 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « accueil.mairie@fontainesenbourgogne.fr »}]

Vendredi 26 juin : Exposition conférence fontaines dans les étoiles. Samedi 27 et Dimanche 28 juin : Visite guidée cœur de village. Samedi 27 juin conférence patrimoine. Inauguration statue oratoire. exposition conférence