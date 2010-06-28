Au détour de Fontaines, départ, Fontaines
Au détour de Fontaines, départ, Fontaines vendredi 26 juin 2026.
Au détour de Fontaines 26 – 28 juin départ Saône-et-Loire
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T18:30:00+02:00 – 2026-06-26T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T11:30:00+02:00
Plusieurs animations seront proposées :
Vendredi 26 juin à partir de 19h
Exposition-conférence : Lumières d’ailleurs, ici à Fontaines
Photographies d’astronomie
Nous avons la chance de vivre non seulement dans un magnifique village, au cœur de la belle Bourgogne, mais également sous un ciel nocturne modérément préservé de la pollution lumineuse.
Dans ce ciel, apparemment noir et simplement parsemé d’étoiles, ainsi que d’une légère bande laiteuse en été, se cachent pourtant des merveilles aussi fascinantes qu’impressionnantes.
Ces phénomènes, mêlant beauté majestueuse et extrême violence, ne sont visibles qu’à l’aide d’un télescope, ou mieux encore, d’un télescope associé à un appareil photo ou une caméra.
- Samedi 27 juin à 9h
- Dimanche 28 juin à 10h
- Visite guidée – “Cœur de village”
- Organisée par l’association Fontaines Patrimoines
Ce parcours propose de découvrir les multiples visages de Fontaines : ses maisons de pierre, ses inscriptions lapidaires, son prestigieux lavoir Saint-Nicolas, ainsi que bien d’autres surprises.
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Samedi 27 juin à 11h
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Présentation au public de la nouvelle statue de la Vierge
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Installation dans son oratoire.
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Samedi 27 juin à 17h
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Conférence organisée par le Groupe de Recherche et d’Étude Fontenois
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Sur les traces de la chapelle Saint-Nicolas
départ 15 grande rue 71150 fontaines Fontaines 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « accueil.mairie@fontainesenbourgogne.fr »}]
Vendredi 26 juin : Exposition conférence fontaines dans les étoiles. Samedi 27 et Dimanche 28 juin : Visite guidée cœur de village. Samedi 27 juin conférence patrimoine. Inauguration statue oratoire. exposition conférence
À voir aussi à Fontaines (Saône-et-Loire)
- Initiation à la sculpture sur pierre, Place de la Mairie Fontaines 6 juin 2026
- Le masque de fer et le mousquetaire ou le secret de Saint Mars Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines 13 juin 2026
- Les murmures à l’oreille Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines 26 juin 2026
- Feu de la Saint-Jean Fontaines 27 juin 2026
- Atelier Flamenco Les Mals aimés Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines 28 juin 2026