Les murmures à l’oreille

Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27

Cie Duende Flamenco

avec Sidney Balsalobre, Magalie Journot, Albane Mathieu-Fuster et Laurence Marion-Diaz

Ce spectacle parle d’une renaissance, celle d’artistes qui ne pouvaient plus s’exprimer, celle du Flamenco que l’on avait enfermé dans des clichés,et celle de l’espoir qui reprend après la perte d’un être cher… C’est aussi un hymne au Flamenco, art si riche, si intense, si nécessaire à l’artiste qu’il en est habité au point qu’il se définit comme un être flamenco . Celui qui danse la vie pour en oublier ses souffrances, celui qui s’en moque pour mieux la défier, celui qui a dans la tête l’imagination et la poésie pour jouer des mots et des rythmes…Le Flamenco c’est la vie, sous toutes ses formes et dans tous ses états… .

Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 34 20 theatredelatelierbleu@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les murmures à l’oreille

L’événement Les murmures à l’oreille Fontaines a été mis à jour le 2026-01-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !