Feu de la Saint-Jean Fontaines
Feu de la Saint-Jean Fontaines samedi 27 juin 2026.
Fontaines
Feu de la Saint-Jean
Fontaines Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Un moment attendu le feu de Saint-Jean animé par l’AJA Fanfare retraite aux flambeaux et jeux en bois. .
Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 91 68 73 comiteanimationsfontaines@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Feu de la Saint-Jean
L’événement Feu de la Saint-Jean Fontaines a été mis à jour le 2026-05-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
À voir aussi à Fontaines (Yonne)
- Petite valse viennoise Berceuse pour Lorca Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines 30 mai 2026
- Initiation à la sculpture sur pierre, Place de la Mairie Fontaines 6 juin 2026
- Le masque de fer et le mousquetaire ou le secret de Saint Mars Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines 13 juin 2026
- Les murmures à l’oreille Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines 26 juin 2026
- Atelier Flamenco Les Mals aimés Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines 28 juin 2026