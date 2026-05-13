Fontaines

Feu de la Saint-Jean

Fontaines Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Un moment attendu le feu de Saint-Jean animé par l’AJA Fanfare retraite aux flambeaux et jeux en bois. .

Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 91 68 73 comiteanimationsfontaines@gmail.com

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English : Feu de la Saint-Jean

L’événement Feu de la Saint-Jean Fontaines a été mis à jour le 2026-05-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !