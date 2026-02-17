La tombe d’Antigone Fontaines
La tombe d’Antigone
Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines Yonne
Performance théâtrale
De et avec Lena Monème et Valérie Thomas
D’après La tombe d’Antigone De Maria Zambrano
Maria Zambrano est une philosophe poétesse espagnole, militante anti franquiste elle est condamnée à l’exil pendant plus de trente ans. Elle reviendra en Espagne pour y mourir.
En 1948 elle publie un premier texte appelé le délire d’Antigone qui 19 ans plus tard deviendra, La Tombe d’Antigone .
Dans la Tombe d’Antigone, Maria Zambrano décide de donner du temps à Antigone Sophocle lui a donné une tombe. On devait aussi lui donner du temps. Et plus que la mort, le passage . .
