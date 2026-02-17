La tombe d’Antigone Fontaines

La tombe d’Antigone

Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines Yonne

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base

Début : 2026-08-04 17:30:00

fin : 2026-08-04

2026-08-04 2026-08-06

Performance théâtrale

De et avec Lena Monème et Valérie Thomas

D’après La tombe d’Antigone De Maria Zambrano

Maria Zambrano est une philosophe poétesse espagnole, militante anti franquiste elle est condamnée à l’exil pendant plus de trente ans. Elle reviendra en Espagne pour y mourir.

En 1948 elle publie un premier texte appelé le délire d’Antigone qui 19 ans plus tard deviendra, La Tombe d’Antigone .

Dans la Tombe d’Antigone, Maria Zambrano décide de donner du temps à Antigone Sophocle lui a donné une tombe. On devait aussi lui donner du temps. Et plus que la mort, le passage . .

Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 34 20

