Atelier Flamenco Les Mals aimés Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines

Atelier Flamenco Les Mals aimés

Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Un atelier de découverte et pratique du Flamenco sera proposé, ouvert à tous, adultes et enfants. Vous pourrez apprendre quelques pas et palmas (percussions de main), la posture et la gestuelle du Flamenco pour construire un petit enchaînement que nous danserons ensemble.

Suivi du spectacle Les mals aimés Spectacle seule en scène où la conteuse a choisi de piocher dans les éléments du Flamenco (les percussions avec les pieds ou les mains, l’utilisation du châle, la musique, la danse…) pour faire vivre ses personnages.

Avec LauMADi .

Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 34 20 theatredelatelierbleu@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Flamenco Les Mals aimés

L’événement Atelier Flamenco Les Mals aimés Fontaines a été mis à jour le 2026-01-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !