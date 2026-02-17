Les gestes d’après Fontaines

Les gestes d’après

Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines Yonne

Avec Coralie Emillion-Languille

Les gestes d’après est à l’endroit de l’autobiographie, entre la correspondance épistolaire et une poésie du quotidien sincère, brutale et tendre à la fois, communément singulière. Cette pièce a pour levier la réparation, le réveil du corps et du coeur qui se libèrent des abus passés et l’accueillir. Les gestes d’après , c’est une femme qui adresse une parole intime, qui se libère au fil de la pièce, au rythme de la musique de ses mots, de son corps. Au rythme des saisons et des jours, cette femme porte ses tendresses, indignations, renouveaux… Elle se découvre, autrement sans far avec pudeur et enthousiasme. .

Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 34 20

