Sand Flaubert Fontaines

Sand Flaubert

Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines Yonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base

Début : 2026-08-04 16:00:00

fin : 2026-08-07

2026-08-04 2026-08-07

Avec Annie et Alain Grivel

George Sand rencontre pour la première fois Gustave, son cadet de 17 ans, le 30 avril 1857 au Théâtre de l’Odéon. Mais c’est seulement en 1863 qu’ils font connaissance lors d’un des célèbres dîners littéraires au restaurant Magny. George Sand est la seule femme admise à ces fameux repas. George s’attire une amitié indéfectible quand elle prend la défense de Salammbô en janvier 63. Dans une de ses lettres, George citera à Flaubert un vers de La Fontaine : Vous m’êtes, en dormant, un peu triste apparu ! qui dit le mieux l’attention chaleureuse qu’elle lui vouait. .

Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 34 20

