Festival de poésies et correspondances Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines

Festival de poésies et correspondances

Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-04

Durant 4 jours venez écouter de la poésie, des échanges autour de la correspondance, des mots… Théâtre, chansons, musique… .

Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 34 20 theatredelatelierbleu@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de poésies et correspondances

L’événement Festival de poésies et correspondances Fontaines a été mis à jour le 2026-01-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)