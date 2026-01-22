Festival de poésies et correspondances Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines
Festival de poésies et correspondances Théâtre de l'Atelier Bleu Fontaines mardi 4 août 2026.
Festival de poésies et correspondances
Théâtre de l'Atelier Bleu D955 Fontaines Yonne
Début : 2026-08-04 14:30:00
fin : 2026-08-07
2026-08-04
Durant 4 jours venez écouter de la poésie, des échanges autour de la correspondance, des mots… Théâtre, chansons, musique… .
Théâtre de l'Atelier Bleu D955 Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 34 20 theatredelatelierbleu@orange.fr
