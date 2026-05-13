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Vide-greniers Fontaines

Vide-greniers Fontaines dimanche 13 septembre 2026.

Adresse : Terrain de sports

Ville : 89130 Fontaines

Département : Yonne

Début : dimanche 13 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Fontaines

Vide-greniers

Terrain de sports Fontaines Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Moment attendu aussi bien chez les vendeurs en herbe que chez les chineurs, vide-greniers et exposition artisanal. Emplacements gratuits. Buvette et restauration sur place.   .

Terrain de sports Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 91 68 73  comiteanimationsfontaines@gmail.com

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Fontaines a été mis à jour le 2026-05-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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