Concert duo Forea Rue de l’Église Fontaines

Informations pratiques

Fontaines

Concert duo Forea

Rue de l’Église Eglise Saint Just Fontaines Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Le duo Forea est né en 2024 de la rencontre d’Elena Morel, pianiste formée au Conservatoire Royal de Liège, en Belgique, et de Paolig Billard, violoncelliste issu du Conservatoire du Grand Chalon. Très rapidement, les deux musiciens découvrent une affinité artistique profonde, nourrie notamment par un attachement commun à l’œuvre de Gabriel Fauré, dont ils empruntent le nom pour baptiser leur ensemble.

Dès leurs débuts, ils se produisent ensemble lors d’une série de trois concerts donnés en juillet 2024 à Demigny, Fontaines et Chagny, affirmant une identité musicale fondée sur l’écoute, l’équilibre et une recherche constante de justesse expressive.

Leur répertoire privilégie les grandes œuvres du XIXe siècle, en particulier celles issues des traditions française et allemande. Dans leur approche, ils s’attachent à faire dialoguer les voix du violoncelle et du piano avec clarté et subtilité, afin de restituer toute la richesse poétique et la profondeur émotionnelle du langage romantique.

Le programme de ce concert s’inscrit pleinement dans cette démarche, en réunissant des œuvres de Saint-Saëns, Rachmaninov, Fauré, Schubert et Schumann, autant de compositeurs qui explorent, chacun à leur manière, les nuances du lyrisme et de l’intimité musicale.

Sonate pour violoncelle et piano n°1 op.32 Camille Saint Saëns

Élégie op.24 Gabriel Fauré

Après un Rêve op.7 n°1 Gabriel Fauré

Berceuse op.16 Gabriel Fauré

Sicilienne op 78 Gabriel Fauré

Vocalise n°14 op.34 Sergueï Rachmaninov

Sonate Aperggione D.821 1er mouvement Franz Schubert

Fantasiestücke op.73 Robert Schumann .

Rue de l’Église Eglise Saint Just Fontaines 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert duo Forea

L’événement Concert duo Forea Fontaines a été mis à jour le 2026-07-24 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I