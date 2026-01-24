Mère morte Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines

Mère morte

Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines Yonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 16:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23

de Lucile Nertin

cie La lune et l’océan

avec Corinne Bastat

mise en scène Patrick Mons

Jeanne se rend auprès de la dépouille de Marthe, sa mère qui vient de mettre fin à ses jours. Tant de déni, de souffrances et un amour qui, au lieu de protéger l’enfant, a prêté main-forte et yeux clos à la perpétuation du crime. Que reste-t-il à faire, à dire ? Tout ! Et vivre encore…

Un texte très fort sur un inceste qui a reçu l’aide au montage d’ ARTCENA. Une parole qui prend la scène, une comédienne habitée et puissante et le violoncelle de Livia Stanese pour, rendre la vérité et la poésie inespérée des mots de Lucile Nertin! .

Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 34 20 theatredelatelierbleu@orange.fr

Mère morte

