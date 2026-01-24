Mère morte Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines
Mère morte Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines samedi 22 août 2026.
Mère morte
Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines Yonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 16:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23
de Lucile Nertin
cie La lune et l’océan
avec Corinne Bastat
mise en scène Patrick Mons
Jeanne se rend auprès de la dépouille de Marthe, sa mère qui vient de mettre fin à ses jours. Tant de déni, de souffrances et un amour qui, au lieu de protéger l’enfant, a prêté main-forte et yeux clos à la perpétuation du crime. Que reste-t-il à faire, à dire ? Tout ! Et vivre encore…
Un texte très fort sur un inceste qui a reçu l’aide au montage d’ ARTCENA. Une parole qui prend la scène, une comédienne habitée et puissante et le violoncelle de Livia Stanese pour, rendre la vérité et la poésie inespérée des mots de Lucile Nertin! .
Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 34 20 theatredelatelierbleu@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mère morte
L’événement Mère morte Fontaines a été mis à jour le 2026-01-24 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)