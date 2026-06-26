Exposition « Constellation des regards » Pavillon Courrouze Rennes 6 – 10 juillet Ille-et-Vilaine

Quand chaque perception construit un monde commun – exposition réalisée par des adultes porteur d’un trouble du spectre autistique

**Quand chaque perception construit un monde commu**n

**Rendez-vous au Pavillon Courrouze, 40 rue des Munitionnettes (station La Courrouze – ligne B du métro) :**

* Lundi 6, Mardi 7, Jeudi 9, Vendredi 10 Juillet de 14h30 à 16h

* Mardi 7 et Mercredi 8 Juillet de 10h30 à 12h

L’association AMISEP, à travers le SAJ PREFAAS de Rennes, a le plaisir de vous inviter à découvrir une exposition réalisée par des adultes porteur de TSA accompagnés au sein de notre structure.

A travers le dessin, la peinture, la mosaïque, la photographie, la vidéo ou encore la sculpture, cette exposition met en lumière des créations issues d’ateliers artistiques et de sorties culturelles. Lors de ces sorties, les personnes accompagnées visitent des expositions et lieux culturels, puis réalisent à leur tour des oeuvres inspirées de leurs découvertes, de leurs émotions et de leurs sensibilités.

Constellation des regards est une invitation à découvrir une diversité de perceptions, d’expressions et de regards sur le monde. Chaque oeuvre devient une étoile singulière participant à une constellation collective, sensible et créative.

_Exposition réalisée par des adultes porteur d’un trouble du spectre autistique, encadrée par le service d’accueil de jour (SAJ) PREFAAS de l’AMISEP_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-06T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-10T16:00:00.000+02:00

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secretariat.prefaas@amisep.fr

Pavillon Courrouze Pavillon de la Courrouze, Rue des Munitionnettes, Rennes, France La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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