Exposition Coups de coeur Nérac

Le lycée agricole Armand Fallières de Nérac vous propose une présentation de leurs productions à la médiathèque durant la 1ère quinzaine de Mai.

Exposition accessible aux horaires d’ouvertures de la médiathèque.

English : Exposition Coups de coeur

The Armand Fallières agricultural high school in Nérac will be exhibiting their work at the media library during the 1st half of May.

Exhibition open during library opening hours.

