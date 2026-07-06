Exposition Créativité et diversité Salle Sénéchal /Rez de chausseée Mairie Mortemart
dimanche 2 août 2026 · Salle Sénéchal /Rez de chausseée Mairie · Mortemart
Informations pratiques
Mortemart
Exposition Créativité et diversité
Salle Sénéchal /Rez de chausseée Mairie 1 Rue des Augustins Mortemart Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:30:00
fin : 2026-08-20 18:30:00
Date(s) :
2026-08-02
L’exposition Créativité et diversité Arts-Art du feu-Artisanat d’Art plonge le visiteur au cœur de l’expression artistique. Cet événement présente des créations variées, invitant à explorer différentes techniques et formes d’art au sein de cette nouvelle édition. Cet événement s’inscrit dans la riche programmation des expositions en Haute-Vienne. .
Salle Sénéchal /Rez de chausseée Mairie 1 Rue des Augustins Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 35 17 40 annickmalinvaud87@gmail.com
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English : Exposition Créativité et diversité
L’événement Exposition Créativité et diversité Mortemart a été mis à jour le 2026-07-06 par Terres de Limousin