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Exposition Créativité et diversité Salle Sénéchal /Rez de chausseée Mairie Mortemart

dimanche 2 août 2026 · Salle Sénéchal /Rez de chausseée Mairie · Mortemart

Exposition Créativité et diversité Salle Sénéchal /Rez de chausseée Mairie Mortemart

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Salle Sénéchal /Rez de chausseée Mairie
Adresse
1 Rue des Augustins
Ville
87330 Mortemart
Département
Haute-Vienne
Tarif
0 0 Gratuit

Mortemart

Exposition Créativité et diversité

Salle Sénéchal /Rez de chausseée Mairie 1 Rue des Augustins Mortemart Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:30:00
fin : 2026-08-20 18:30:00

Date(s) :
2026-08-02

L’exposition Créativité et diversité Arts-Art du feu-Artisanat d’Art plonge le visiteur au cœur de l’expression artistique. Cet événement présente des créations variées, invitant à explorer différentes techniques et formes d’art au sein de cette nouvelle édition. Cet événement s’inscrit dans la riche programmation des expositions en Haute-Vienne.   .

Salle Sénéchal /Rez de chausseée Mairie 1 Rue des Augustins Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 35 17 40  annickmalinvaud87@gmail.com

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English : Exposition Créativité et diversité

L’événement Exposition Créativité et diversité Mortemart a été mis à jour le 2026-07-06 par Terres de Limousin

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