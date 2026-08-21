Exposition – Crotte ! Que fait le microbiote ? À Cap Sciences, Cap Sciences, Bordeaux

Informations pratiques

Exposition – Crotte ! Que fait le microbiote ? À Cap Sciences 3 octobre 2026 – 29 août 2027 Cap Sciences Gironde

Tarif plein : 10,50€ / Tarif réduite : 9€ / Tarif 3-11 ans : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2027-08-29T14:00:00+02:00 – 2027-08-29T19:00:00+02:00

Et si vous partiez en famille à la découverte de ce qui se passe dans votre ventre ?

Avec Crotte ! Que fait le microbiote ?, Cap Sciences vous embarque dans une aventure immersive et drôle au coeur du microbiote, cet écosystème invisible qui vit en nous, travaille pour vous et n’à pas fini de vous étonner.

Bactérie, virus et levures envahissent Cap Sciences !

Mais alors, que se passe-t-il vraiment dans notre ventre ? Quel rôle jouent ces milliards de micro-organisme dans notre humeur ? Et comment en prendre soin au quotidien ?

Une bouche géante, des bactéries super-héroïnes, un Cacabinet et des découvertes étonnantes : bienvneue en famille dans le monde fascinant du microbiote !

Une exposition conçue et réalisée par la Cité des Sciences et de l’Industrie.

Cap Sciences Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556010707 http://cap-sciences.net [{« type »: « link », « value »: « https://www.cap-sciences.net/notre-programme/expositions/ »}] Cap Sciences est un Centre de culture scientifique, technique et industrielle situé à Bordeaux, sur les bords de la Garonne, au pied du Pont Jacques-Chaban-Delmas.

Du 3 octobre 2026 au 29 août 2027