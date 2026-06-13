exposition croyances, Identité et Méloires Micro Folie Dunières

Dunières

exposition croyances, Identité et Méloires

Micro Folie 6/8 Place de l’Hôtel de ville Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06

visite libre de l’exposition Croyances, Identité & Mémoires Trésors d’Amérique, Océanie, Afrique et Asie 95 œuvres issues du Musée du Quai Branly-Jacques Chirac à la Micro Folie . entrée libre et gratuite

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Micro Folie 6/8 Place de l’Hôtel de ville Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Self-guided tour of the exhibition Beliefs, Identity & Memories at Treasures of the Americas, Oceania, Africa, and Asia %BB 95 works from the Quai Branly-Jacques Chirac Museum at the Micro Folie. Free admission

L’événement exposition croyances, Identité et Méloires Dunières a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme