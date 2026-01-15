Soirée grillades et bal

caserne des Pompiers Dunières Haute-Loire

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

2026-07-18

Dès 19h Grillades et bal organisés par les sapeurs pompiers à la caserne.

.

caserne des Pompiers Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

From 7pm, the fire department organizes a barbecue and dance at the fire station.

L'événement Soirée grillades et bal Dunières a été mis à jour le 2026-01-12