Soirée grillades et bal Dunières
caserne des Pompiers Dunières Haute-Loire
Tarif : – –
Dès 19h Grillades et bal organisés par les sapeurs pompiers à la caserne.
caserne des Pompiers Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
From 7pm, the fire department organizes a barbecue and dance at the fire station.
