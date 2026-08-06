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AGENDA · La Tremblade

Exposition Curieux Japon Médiathèque Henri Moreau La Tremblade

lundi 2 novembre 2026 · Médiathèque Henri Moreau · La Tremblade

Informations pratiques

Début
lundi 2 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Henri Moreau
Adresse
30, Rue de la Seudre
Ville
17390 La Tremblade
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Tremblade

Exposition Curieux Japon

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-02
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-11-02

Exposition Curieux Japon
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Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67  bibliotheque@la-tremblade.com

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English :

Curious Japan Exhibition

L’événement Exposition Curieux Japon La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-06 par Mairie de La Tremblade

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