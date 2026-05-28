Exposition Cut and Past Collages de Musta Fior LES QUAT’Z’ARTS LIBRAIRIE D’ART & DISQUAIRE La Rochelle

La Rochelle

Exposition Cut and Past Collages de Musta Fior

LES QUAT’Z’ARTS LIBRAIRIE D’ART & DISQUAIRE 28 RUE DUPATY La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:30:00

fin : 2026-07-08 19:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Artiste autodidacte, collagiste, Musta Fior compose ses œuvres à partir de papiers découpés issus de sources variées magazines et livres chinés constituent sa matière première. Son travail explore les rencontres entre différents univers visuels.

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LES QUAT’Z’ARTS LIBRAIRIE D’ART & DISQUAIRE 28 RUE DUPATY La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 87 02 66 arnaud.canoville@gmail.com

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English :

A self-taught artist and collagist, Musta Fior composes his works from paper cut-outs taken from a variety of sources, including magazines and books he has found. His work explores encounters between different visual worlds.

L’événement Exposition Cut and Past Collages de Musta Fior La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-26 par Nous La Rochelle