Exposition Cut and Past Collages de Musta Fior LES QUAT’Z’ARTS LIBRAIRIE D’ART & DISQUAIRE La Rochelle
Exposition Cut and Past Collages de Musta Fior LES QUAT’Z’ARTS LIBRAIRIE D’ART & DISQUAIRE La Rochelle vendredi 5 juin 2026.
La Rochelle
Exposition Cut and Past Collages de Musta Fior
LES QUAT’Z’ARTS LIBRAIRIE D’ART & DISQUAIRE 28 RUE DUPATY La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 10:30:00
fin : 2026-07-08 19:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Artiste autodidacte, collagiste, Musta Fior compose ses œuvres à partir de papiers découpés issus de sources variées magazines et livres chinés constituent sa matière première. Son travail explore les rencontres entre différents univers visuels.
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LES QUAT’Z’ARTS LIBRAIRIE D’ART & DISQUAIRE 28 RUE DUPATY La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 87 02 66 arnaud.canoville@gmail.com
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English :
A self-taught artist and collagist, Musta Fior composes his works from paper cut-outs taken from a variety of sources, including magazines and books he has found. His work explores encounters between different visual worlds.
L’événement Exposition Cut and Past Collages de Musta Fior La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-26 par Nous La Rochelle
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