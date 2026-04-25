Rencontre Alain André Le dernier amour de Janacek Maison des Écritures La Rochelle
Rencontre Alain André Le dernier amour de Janacek Maison des Écritures La Rochelle jeudi 28 mai 2026.
La Rochelle
Rencontre Alain André Le dernier amour de Janacek
Maison des Écritures 46 Avenue du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:30:00
fin : 2026-05-28 20:30:00
Date(s) :
2026-05-28
Lors de cette Carte Blanche à la Maison des Écritures, le public aura l’occasion d’échanger avec l’auteur Alain André sur l’écriture de son dernier ouvrage.
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Maison des Écritures 46 Avenue du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr
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English :
During this Carte Blanche at the Maison des Écritures, the public will have the opportunity to talk with author Alain André about the writing of his latest book.
L’événement Rencontre Alain André Le dernier amour de Janacek La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-22 par Nous La Rochelle
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