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Mai à Vel’eau !, Parking Jean Moulin, La Rochelle

Mai à Vel’eau !, Parking Jean Moulin, La Rochelle jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Parking Jean Moulin

Adresse : 1 Avenue Jean Moulin, La Rochelle

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Mai à Vel’eau ! Jeudi 28 mai, 14h00 Parking Jean Moulin Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T17:30:00+02:00

L’Association Embarquement pour la Transition vous invite à une balade au fil de l’eau.
Marais de Tasdon, écoquartier de Bongraine en terminant par l’atelier de l’eau aux Minimes, et si vous redécouvriez ces lieux grâce à notre plus beau patrimoine naturel ? L’eau !

  • Date : Jeudi 28 mai 2026, de 14h à 17h30.
  • Lieu de rendez-vous : Parking Jean-Moulin, derrière la Gare de La Rochelle
  • Distance de la balade : 10 km

Jauge de participants maximum : 20 personnes

Inscription obligatoire à embqtpourlatransition@gmail.com

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Une balade au coeur de l’eau, là où tout se passe. Une invitation à redécouvrir les beaux paysages de La Rochelle.

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