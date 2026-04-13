Mai à Vel’eau !, Parking Jean Moulin, La Rochelle

Mai à Vel’eau ! Jeudi 28 mai, 14h00 Parking Jean Moulin Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T17:30:00+02:00

L’Association Embarquement pour la Transition vous invite à une balade au fil de l’eau.

Marais de Tasdon, écoquartier de Bongraine en terminant par l’atelier de l’eau aux Minimes, et si vous redécouvriez ces lieux grâce à notre plus beau patrimoine naturel ? L’eau !

Date : Jeudi 28 mai 2026, de 14h à 17h30.

Lieu de rendez-vous : Parking Jean-Moulin, derrière la Gare de La Rochelle

Distance de la balade : 10 km

Jauge de participants maximum : 20 personnes

Inscription obligatoire à embqtpourlatransition@gmail.com

Parking Jean Moulin 1 Avenue Jean Moulin, La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « embqtpourlatransition@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:embqtpourlatransition@gmail.com »}]

Une balade au coeur de l’eau, là où tout se passe. Une invitation à redécouvrir les beaux paysages de La Rochelle.