Mai à Vel’eau !, Parking Jean Moulin, La Rochelle
Mai à Vel’eau !, Parking Jean Moulin, La Rochelle jeudi 28 mai 2026.
Mai à Vel’eau ! Jeudi 28 mai, 14h00 Parking Jean Moulin Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T17:30:00+02:00
L’Association Embarquement pour la Transition vous invite à une balade au fil de l’eau.
Marais de Tasdon, écoquartier de Bongraine en terminant par l’atelier de l’eau aux Minimes, et si vous redécouvriez ces lieux grâce à notre plus beau patrimoine naturel ? L’eau !
- Date : Jeudi 28 mai 2026, de 14h à 17h30.
- Lieu de rendez-vous : Parking Jean-Moulin, derrière la Gare de La Rochelle
- Distance de la balade : 10 km
Jauge de participants maximum : 20 personnes
Inscription obligatoire à embqtpourlatransition@gmail.com
Parking Jean Moulin 1 Avenue Jean Moulin, La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « embqtpourlatransition@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:embqtpourlatransition@gmail.com »}]
Une balade au coeur de l’eau, là où tout se passe. Une invitation à redécouvrir les beaux paysages de La Rochelle.
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