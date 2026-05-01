Animation Afterwork Concert et coucher de soleil Quai Louis Prunier La Rochelle
Animation Afterwork Concert et coucher de soleil Quai Louis Prunier La Rochelle vendredi 29 mai 2026.
La Rochelle
Animation Afterwork Concert et coucher de soleil
Quai Louis Prunier Le Gaée La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29 20:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Afterwork du 29 mai à La Rochelle Concert et coucher de soleil au Gaée
Envie de décompresser après le travail dans un cadre élégant et chaleureux ? Ne manquez pas l’afterwork du vendredi 29 mai sur la terrasse de l’hôtel Gaée à La Rochelle.
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Quai Louis Prunier Le Gaée La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 56 33 81 lpeylet@hively-hospitality.com
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English :
Afterwork in La Rochelle on May 29: Concert and sunset at Le Gaée
Looking to unwind after work in a warm and elegant setting? Don’t miss the afterwork on Friday May 29 on the terrace of the Gaée hotel in La Rochelle.
L’événement Animation Afterwork Concert et coucher de soleil La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-09 par Nous La Rochelle
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