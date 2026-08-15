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AGENDA · La Ménitré

Exposition Cyber-Harcèlement à La Ménitré Médiathèque La Ménitré

mardi 6 octobre 2026 · Médiathèque · La Ménitré

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Lieu
Médiathèque
Adresse
La Ménitré
Ville
49250 La Ménitré
Département
Maine-et-Loire
Tarif

La Ménitré

Exposition Cyber-Harcèlement à La Ménitré

Médiathèque La Ménitré La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06
fin : 2026-10-30

Date(s) :
2026-10-06

Exposition Cyber-Harcèlement à La Ménitré
Réalisé par des adolescents, le projet renforce leur capacité à agir, à s’entraider et à défendre un usage responsable du numérique.   .

Médiathèque La Ménitré La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 08 09 80  culture@lamenitre.fr

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English :

Cyberbullying Exhibition at La Ménitré

L’événement Exposition Cyber-Harcèlement à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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