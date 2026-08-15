Exposition Cyber-Harcèlement à La Ménitré Médiathèque La Ménitré
mardi 6 octobre 2026 · Médiathèque · La Ménitré
Informations pratiques
La Ménitré
Exposition Cyber-Harcèlement à La Ménitré
Médiathèque La Ménitré La Ménitré Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-06
Exposition Cyber-Harcèlement à La Ménitré
Réalisé par des adolescents, le projet renforce leur capacité à agir, à s’entraider et à défendre un usage responsable du numérique. .
Médiathèque La Ménitré La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 08 09 80 culture@lamenitre.fr
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English :
Cyberbullying Exhibition at La Ménitré
L’événement Exposition Cyber-Harcèlement à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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