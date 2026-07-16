Exposition d’aéronefs d’hier et d’aujourd’hui, Aérodrome Chavenay, Chavenay

Informations pratiques

Exposition d’aéronefs d’hier et d’aujourd’hui 19 et 20 septembre Aérodrome Chavenay Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition d’aéronefs : des légendes du ciel aux avions d’aujourd’hui

Sur la plateforme de Aérodrome de Chavenay-Villepreux, venez découvrir une collection exceptionnelle d’aéronefs, dont certains véritables « dinosaures » de l’aviation datant du milieu du siècle dernier… et toujours en état de vol !

Admirez ces appareils chargés d’histoire et échangez avec leurs propriétaires ainsi qu’avec des passionnés qui partageront anecdotes, parcours et secrets de restauration.

Après ce voyage dans le passé, poursuivez votre découverte avec des aéronefs plus modernes afin d’explorer l’évolution de l’aviation jusqu’à aujourd’hui.

Un parcours fléché vous permettra de circuler facilement autour des avions, tandis qu’un panneau d’information installé à côté de chaque appareil vous aidera à les identifier et à mieux connaître leurs caractéristiques.

Aérodrome Chavenay 78450 Villepreux Chavenay 78450 Yvelines Île-de-France +33 0626160902 Situé dans le département des Yvelines, l’aérodrome de Chavenay-Villepreux est implanté au cœur de la plaine de Versailles à une vingtaine de kilomètres de Paris. Doté de deux pistes en herbe en croix, il accueille un trafic d’aviation de loisirs dynamique – notamment à l’intersaison – et des activités diverses comme la formation aéronautique, la rénovation d’avions anciens, la construction d’avion amateur ou encore la pratique de la voltige. En 2021, il totalisait près de 60 000 mouvements d’avion sur un terrain relativement restreint (47 hectares) avec 130 aéronefs postés et 1300 pilotes en activité. En venant de la Porte d’Auteuil , Autoroute A13, sortie n°6.

Direction Bailly, D307 jusqu’au rond point par les mini tunnels (direction Plaisir, Villepreux). Au rond point, direction Chavenay.

Dans le village, l’aérodrome est fléché.

Par les transports en commun, descendre à la gare de Villepreux -Les Clayes (ligne N) au départ de Montparnasse. Puis 2,4 km á pied.

Des places de parking sont prévues sur la plateforme

Exposition d’aéronefs

©silvina bravo