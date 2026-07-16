Exposition « Histoire de l’aérodrome de Chavenay-Villepreux », Aérodrome Chavenay, Chavenay

Informations pratiques

Exposition « Histoire de l’aérodrome de Chavenay-Villepreux » 19 et 20 septembre Aérodrome Chavenay Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Aérodrome de Chavenay-Villepreux : une histoire aéronautique riche de près de 80 ans

Une exposition dédiée à l’histoire de la plateforme aéronautique de Aérodrome de Chavenay-Villepreux vous est proposée.

D’abord à vocation militaire puis progressivement tournée vers l’aviation civile, cet aérodrome a vu évoluer au fil des décennies une grande diversité d’aéronefs : planeurs, aviation légère ou encore appareils privés.

À travers des documents, photographies et archives d’époque, cette exposition retrace l’évolution de la plateforme et vous plonge dans près de 80 ans d’histoire et de passion aéronautique.

Aérodrome Chavenay 78450 Villepreux Chavenay 78450 Yvelines Île-de-France +33 0626160902 Situé dans le département des Yvelines, l’aérodrome de Chavenay-Villepreux est implanté au cœur de la plaine de Versailles à une vingtaine de kilomètres de Paris. Doté de deux pistes en herbe en croix, il accueille un trafic d’aviation de loisirs dynamique – notamment à l’intersaison – et des activités diverses comme la formation aéronautique, la rénovation d’avions anciens, la construction d’avion amateur ou encore la pratique de la voltige. En 2021, il totalisait près de 60 000 mouvements d’avion sur un terrain relativement restreint (47 hectares) avec 130 aéronefs postés et 1300 pilotes en activité. En venant de la Porte d’Auteuil , Autoroute A13, sortie n°6.

Direction Bailly, D307 jusqu’au rond point par les mini tunnels (direction Plaisir, Villepreux). Au rond point, direction Chavenay.

Dans le village, l’aérodrome est fléché.

Par les transports en commun, descendre à la gare de Villepreux -Les Clayes (ligne N) au départ de Montparnasse. Puis 2,4 km á pied.

Des places de parking sont prévues sur la plateforme

Exposition « Histoire de l’aérodrome de Chavenay-Villepreux »

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