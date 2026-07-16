Simulateur de vol : contrôleur aérien, Aérodrome Chavenay, Chavenay

Informations pratiques

Simulateur de vol : contrôleur aérien 19 et 20 septembre Aérodrome Chavenay Yvelines

Limité à 5 personnes simulatément

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Découvrez le métier de contrôleur aérien grâce à un simulateur de vol immersif

Plongez dans l’univers fascinant du contrôle aérien et vivez une expérience unique aux commandes d’un simulateur professionnel.

Cet événement vous propose de découvrir les coulisses du trafic aérien, le rôle essentiel des contrôleurs aériens et les défis quotidiens de ce métier stratégique.

Au programme :

Présentation du métier de contrôleur aérien

Échanges avec des professionnels

Découverte des formations et opportunités de carrière

Mise en situation sur simulateur pour vous initier à la gestion du trafic aérien

Que vous soyez passionné d’aviation, étudiant, en reconversion ou simplement curieux, venez rencontrer des experts du domaine et tester vos réflexes dans des conditions proches du réel.

Une immersion captivante pour comprendre comment des milliers d’avions sont guidés chaque jour en toute sécurité.

Aérodrome Chavenay 78450 Villepreux Chavenay 78450 Yvelines Île-de-France +33 0626160902 Situé dans le département des Yvelines, l’aérodrome de Chavenay-Villepreux est implanté au cœur de la plaine de Versailles à une vingtaine de kilomètres de Paris. Doté de deux pistes en herbe en croix, il accueille un trafic d’aviation de loisirs dynamique – notamment à l’intersaison – et des activités diverses comme la formation aéronautique, la rénovation d’avions anciens, la construction d’avion amateur ou encore la pratique de la voltige. En 2021, il totalisait près de 60 000 mouvements d’avion sur un terrain relativement restreint (47 hectares) avec 130 aéronefs postés et 1300 pilotes en activité. En venant de la Porte d’Auteuil , Autoroute A13, sortie n°6.

Direction Bailly, D307 jusqu’au rond point par les mini tunnels (direction Plaisir, Villepreux). Au rond point, direction Chavenay.

Dans le village, l’aérodrome est fléché.

Par les transports en commun, descendre à la gare de Villepreux -Les Clayes (ligne N) au départ de Montparnasse. Puis 2,4 km á pied.

Des places de parking sont prévues sur la plateforme

Atelier « Simulateur de vol : contrôleur aérien »

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