Exposition DAILY BREAD ENCORE de Salamandra, Chapelle Saint-Roch, Ainay-le-Château

Informations pratiques

Exposition DAILY BREAD ENCORE de Salamandra 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Roch Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La série mère « Daily Bread » (mon pain quotidien) de Salamandra commence lorsqu’en 2001 elle décide de récupérer le papier d’emballage qui entoure son pain quotidien, acheté dans la boulangerie de son village et de l’utiliser comme support pour ses dessins. Par le biais de médiums à base d’eau (encre, gouache…) et du collage, Salamandra transforme ces papiers en œuvres artistiques.

L’élaboration sérielle du « Daily Bread » a engendré plusieurs dérivés ou « sous-séries » (« Raw Meat », « Love Notes », « série Poilâne », « CUT-OUTS », et « Un Blason à soi ») – chacune représentant une veine de recherche plastique.

https://lisasalamandra.com/home.html

Chapelle Saint-Roch Route de Meaulne, 03360 Ainay-le-Château Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://lisasalamandra.com/home.html »}]

La série mère « Daily Bread » (mon pain quotidien) de Salamandra commence lorsqu’en 2001 elle décide de récupérer le papier d’emballage qui entoure son pain quotidien, acheté dans la boulangerie de à…

©Nathalie Pasquier